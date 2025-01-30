В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

В настоящее время продолжается подготовка послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, но дату обращения главы государства в Кремле пока назвать не могут. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы сроки послания объявим в свое время. Подготовка послания — это процесс растянутый во времени. Она идет своим ходом», — сказал представитель Кремля.

Согласно Конституции России, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Предыдущее послание Путина к Федеральному собранию было оглашено в конце февраля 2024 года. Тогда глава государства, помимо прочего, заявил о старте новой программы для ветеранов и участников спецоперации под названием «Время героев», которая в настоящее время готовит высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военных для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных предприятиях.

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