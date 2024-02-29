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Путин завершил обращение с посланием Федеральному собранию

Послание Путина Федеральному собранию длилось более двух часов

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин завершил оглашение послания Федеральному собранию. Мероприятие прошло в Гостином Дворе.

Выступление продлилось чуть больше двух часов (2 часа 6 минут), что стало рекордом. Глава государства начал послание в 12:14 мск, а закончил в 14:20.

Самое продолжительное до сих пор выступление с посланием Госдуме и Совету Федерации было в 2018 году — 1 час 55 минут.

Трансляцию обращения также можно было посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Послание Федеральному собранию является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента РФ стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу. Оно включает в себя положения политического, экономического, идеологического характера, а также конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к Госдуме и Совету Федерации каждый год.

Ранее Путин объявил о запуске новых национальных проектов.

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