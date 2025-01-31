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ХАМАС опубликовал список заложников, которых освободит 1 февраля

ТАСС: ХАМАС 1 февраля освободит граждан Израиля, США и Франции
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Dawoud Abu Alkas/Reuters

ХАМАС опубликовал список заложников, которых освободит 1 февраля. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в перечень вошли гражданин Израиля Ярден Бибас, обладатель американского паспорта Кит Сигаль и французский гражданин Офер Кальдерон.

Накануне из израильских тюрем освободили 110 палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

В тот же день израильские заложники Арбель Йехуд и Гади Мозес были переданы «Исламским джихадом» (организация запрещена в России) сотрудникам Международного комитета Красного Креста в Хан-Юнисе на юге Газы. Помимо двух израильтян, ХАМАС освободил пятерых граждан Таиланда.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал шокирующими сцены передачи израильских заложников в секторе Газа, которых провели через разъяренную толпу палестинцев, прежде чем отдать Красному Кресту. Он потребовал от посредников обеспечить, чтобы подобного больше не повторялось, и гарантировать безопасность всем заложникам.

Позже Нетаньяху поручил временно остановить процесс освобождения палестинских заключенных, пока Тель-Авив не получит гарантии безопасности для выпускаемых боевиками ХАМАС заложников.

Ранее политолог допустил, что ХАМАС будет затягивать освобождение заложников.

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