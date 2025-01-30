Израильские заложники Арбель Йехуд и Гади Мозес переданы сотрудникам МККК

Израильские заложники Арбель Йехуд и Гади Мозес переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста в Хан-Юнисе на юге Газы. Об этом сообщает «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Несколькими часами ранее, как сообщают «Вести», эти заложники были переданы «Исламским джихадом» (организация запрещена в России) своим союзникам. Помимо двух израильтян, ХАМАС освободил пятерых граждан Таиланда.

Арбель Йехуд 29 лет, а Гади Мозесу — 80. Обоих захватили в заложники 7 октября 2023 года.

До этого телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в группировке сообщил, что ХАМАС 1 февраля освободит заложницу Арбель Йехуд, из-за которой Израиль не хочет пускать палестинцев на север сектора Газа.

До этого в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху говорилось, что страна не допустит возвращения палестинцев в северную часть Газы, пока не будет решен вопрос об освобождении заложников.

Ранее ХАМАС и Израиль заявили о начале режима прекращения огня Газе.