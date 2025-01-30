Нетаньяху напугали сцены передачи израильских заложников в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал шокирующими сцены передачи израильских заложников в секторе Газа, которых представители радикального движения ХАМАС провели через разъяренную толпу палестинцев, прежде чем отдать Красному Кресту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, распространенное канцелярией политика.

«Я с абсолютной серьезностью отношусь к шокирующим кадрам, запечатленным во время освобождения наших заложников. Это еще одно доказательство непостижимой жестокости террористической организации ХАМАС», — заявил Нетаньяху.

Он потребовал от посредников обеспечить, чтобы такие сцены больше не повторялись, и гарантировать безопасность всем заложникам.

Премьер предупредил, что тот, кто рискнет навредить израильским заложникам, будет нести полную ответственность за свои действия.

30 января израильские заложники Арбель Йехуд и Гади Мозес были переданы «Исламским джихадом» (организация запрещена в России) сотрудникам Международного комитета Красного Креста в Хан-Юнисе на юге Газы. Помимо двух израильтян, ХАМАС освободил пятерых граждан Таиланда.

Арбель Йехуд 29 лет, а Гади Мозесу — 80. Обоих захватили в заложники 7 октября 2023 года.

Ранее ХАМАС и Израиль заявили о начале режима прекращения огня в Газе.