Лавров рассказал, как страны Запада изменятся при Трампе

Запад при новой администрации президента США Дональда Трампа будет «построен для гегемонизма» еще дружнее, чем при предыдущей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит пресс-служба ведомства.
«Всем очевидны гегемонистские устремления «коллективного Запада», «построенного» Вашингтоном еще при прошлой администрации», — отметил он.
Лавров добавил, что данное построение направлено против России, Китая, КНДР и любой другой страны, «желающей вести независимую политику».
До этого Лавров заявлял, что, если при президенте США Дональде Трампе американская сторона будет принимать во внимание интересы России, диалог между Москвой и Вашингтоном сможет постепенно возобновиться.
В пятницу, 23 января, президент России Владимир Путин выразил согласие с тем, что необходима встреча с Дональдом Трампом.
Ранее Лавров заявил, что Россия не питает иллюзий насчет администрации Трампа.