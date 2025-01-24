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Путин согласился, что им с Трампом «лучше встретиться»

Путин согласился с тем, что им с Трампом лучше встретиться
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Pablo Martinez Monsivais/AP

Президент России Владимир Путин выразил согласие с тем, что необходима встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом глава государства сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

До этого Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с США.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что президенты России и США будут добиваться компромисса в ходе переговоров.

По словам депутата, американский президент первым выразил желание начать переговоры, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил готовность российского президента к участию в них. Парламентарий добавил, что Москва обозначила принципиальные позиции на возможных переговорах.

Ранее Трамп получил предупреждение после угроз в адрес России.

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