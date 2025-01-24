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Лавров назвал условие для восстановления диалога с США

Лавров: если Трамп не будет учитывать интересы РФ, ситуация останется прежней
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МИД РФ/РИА Новости

Если при президенте США Дональде Трампе американская сторона будет принимать во внимание интересы России, диалог между Москвой и Вашингтоном сможет постепенно возобновиться. Если же этого не произойдет, ситуация останется прежней, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных условиях для восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном, передает РИА Новости.

«Если американцы будут учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. В противном случае все останется так, как есть», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что не следует ожидать кардинальных положительных изменений под руководством Трампа.

В пятницу, 23 января, президент России Владимир Путин выразил согласие с тем, что необходима встреча с Дональдом Трампом. Российский лидер заявил, что у него с Трампом всегда были деловые отношения. Как отметил президент России, Москва готова к переговорам по Украине, в том числе с США.

Ранее Лавров заявил, что Россия не питает иллюзий насчет администрации Трампа.

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