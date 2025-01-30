Трамп обвинил экс-министра транспорта США в состоянии гражданской авиации

Президент США Дональд Трамп на фоне авиакатастрофы над Вашингтоном раскритиковал администрацию предыдущего главы Белого дома Джо Байдена за то, что большой акцент делался на инклюзивность, якобы в ущерб безопасности. Об этом американский лидер заявил на брифинге, передает РИА Новости.

Трамп указал, что программа политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) была приоритетнее безопасности авиации.

«Департамент транспорта — правительственное агентство, ответственное за регулирование законодательства гражданской авиации, насчитывает 45 тысяч человек, и он (экс-министр транспорта США Пит Буттиджич. — «Газета.Ru») довел его до ручки своим многообразием», — заявил Трамп.

Глава Белого дома также заявил, что новый министр транспорта Шон Даффи, только два года назад утвержденный сенатом, никак не виноват в произошедшей трагедии.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В свою очередь, на борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По словам американского лидера, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее Трамп раскритиковал администрацию Байдена после авиакатастрофы в Вашингтоне.