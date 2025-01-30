Трамп раскритиковал администрацию Байдена после авиакатастрофы в Вашингтоне

После авиакатастрофы, произошедшей в аэропорту Вашингтона, президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой действий администрации Джо Байдена в сфере безопасности гражданской авиации. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп также заявил, что столкновения военного вертолета Sikorsky H-60 Сухопутных войск Соединенных Штатов с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 в небе у аэропорта в Вашингтоне можно было избежать.

Он сообщил, что экипаж пассажирского самолета действовал правильно. Политик подчеркнул, что причиной катастрофы, по сути, стали действия пилота вертолета.

В ночь на 30 января реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Ранее Трамп заявил, что США находятся в контакте с Россией по поводу жертв катастрофы.