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РФ и Индия могут подписать меморандум о сотрудничестве по миграции

РФ и Индия могут подписать меморандум о сотрудничестве в миграционной сфере
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Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool/Reuters

Россия и Индия могут подписать меморандум о сотрудничестве в области миграции и мобильности. Об этом написал посол Индии в Москве Винай Кумар в статье для журнала «Международная жизнь», передает РИА Новости.

«Демографическая динамика между Индией и Россией предоставляет уникальную возможность для взаимной выгоды», — заявил дипломат.

Целью заключения соглашения он назвал облегчение привлечения Россией квалифицированных специалистов из Индии и разрешения кадровых проблем РФ.

До этого сообщалось, что Москва и Нью-Дели запланировали расписание обмена визитами официальных представителей на 2025 год.

В январе президент России Владимир Путин назвал отношения РФ и Индии особо привилегированным стратегическим партнерством. Путин заявил, что укрепление сотрудничества двух стран «отвечает коренным интересам наших дружественных народов».

Ранее посол Индии рассказал, как санкции против «теневого флота» РФ скажутся на закупках нефти.

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