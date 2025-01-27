Индия и Россия запланировали визиты на 2025 год

Посол Индии Кумар: Москва и Нью-Дели запланировали визиты на 2025 год

Индия и Россия готовят визиты на 2025 год, в том числе на высшем уровне. Об этом ТАСС заявил посол Индии в РФ Винай Кумар во время российско-индийской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» и фонда Вивекананды.

«Особенно важно в этом отношении знать и получать информацию от аналитических центров, от экспертов в их соответствующих областях и учитывать их предложения в этом меняющемся мире, где все мы сталкиваемся с новыми вызовами. Они служат взаимной выгоде для наших стран», — прокомментировал посол.

Кумар высказал надежду на получение на конференции новых предложений для развития взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Нью-Дели.

В январе президент России Владимир Путин назвал отношения РФ и Индии особо привилегированным стратегическим партнерством. Путин заявил, что укрепление сотрудничества двух стран «отвечает коренным интересам наших дружественных народов».

Российский лидер добавил, что сотрудничество России и Индии «идет в русле формирования справедливого многополярного миропорядка». Путин также отметил, что 75 лет назад в силу вступила Конституция, которая заложила основы «для построения эффективных государственных институтов и демократического развития Индии».

Ранее индийские власти собрались закупать больше нефти и газа в США.