Мединский отказался комментировать подготовку к переговорам с Украиной

Мединский отказался раскрыть свою роль в подготовке переговоров с Украиной

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский не стал раскрывать детали наработок переговоров по Украине в интервью РБК.

При этом Мединский не опроверг информацию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что председатель РВИО участвует в обсуждении переговоров по вопросу Украины.

«Я не буду опровергать Дмитрия Сергеевича Пескова, но ничего подробно рассказать вам не могу», — сказал Мединский.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что на потенциальных мирных переговорах с Украиной Москва будет добиваться того, что соответствует интересам страны и обеспечит ее безопасность.

По его словам, это «очень серьезный вопрос», который должен гарантировать безопасность и Украины, и России «на серьезную, длительную и историческую перспективу».

В интервью журналисту Павлу Зарубину 24 января российский президент Владимир Путин сказал, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но некоторым вопросам стоит уделить повышенное внимание. В том числе он упомянул, что пока на Украине не отменили запрет ведения переговоров, говорить о чем-то серьезном довольно сложно — в сложившейся ситуации можно сделать лишь «какие-то предварительные наметки».

Ранее Путин рассказал о возможных трудностях в переговорах с Украиной.