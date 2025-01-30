Политолог назвал условия для начала очных переговоров между лидерами РФ и США

Политолог Демчук: для диалога между РФ и США должна быть выработана повестка

Чтобы переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным состоялись, мало найти для них площадку. В первую очередь необходимо выработать повестку встречи. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ Артур Демчук.

«Вопрос в том, что будет на повестке дня, что будет обсуждаться и что страны могут предложить друг другу. Вернее, позиция Москвы уже понятна, наш президент давно ее озвучил, объяснил, какие у России есть интересы. Если эти интересы будут учитываться, мы готовы к диалогу — и с Соединенными Штатами, и с Европой. Поэтому вопрос, скорее, в том, что Трамп может нам предложить», — сказал Демчук.

Такие встречи готовятся очень долго и очень серьезно, подытожил он.

24 января Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с Вашингтоном.

Трамп в свою очередь сообщил, что планирует увидеться с президентом РФ, как только будут организованы их переговоры, чтобы завершить украинский конфликт «как можно скорее». Он отметил, что шаги в этом направлении уже предпринимаются.

Ранее в России рассказали, почему Трамп еще не позвонил Путину.