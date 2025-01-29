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В правительстве РФ рассказали, чем Армении грозит вступление в ЕС

Оверчук: возможное присоединение Армении к Евросоюзу закроет для нее рынки ЕАЭС
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Армянское руководство знает, что возможное вступление республики в Европейский союз (ЕС) приведет к ее исключению из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и закроет для нее соответствующие рынки. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает ТАСС.

«[Для Армении] открытие рынков с Евросоюзом будет означать закрытие рынков с Евразийским экономическим союзом. Иначе пострадают наши производители в ЕАЭС, это очевидно», — сказал он.

Заместитель главы российского правительства добавил, что обнуление таможенных ставок между Ереваном и региональным содружеством также не останется без ответа. В такой ситуации для республики будут автоматически введены таможенные тарифы с ЕАЭС.

«Для нас, конечно, это сигнал, что начало присоединения к ЕС — это начало выхода из ЕАЭС», — подчеркнул Оверчук.

Он выразил уверенность, что власти Армении хорошо осведомлены о возможных последствиях вступления страны в региональное содружество. По его словам, иллюзий по этому поводу ни у кого быть не должно.

Как отметил вице-премьер, высказывания некоторых армянских политиков о возможности «найти какое-то решение» и участвовать в работе обеих организаций вводят людей в заблуждение. В то же время Оверчук предупредил, что вступление в ЕС — это длительный процесс, и призвал дождаться результатов соответствующих слушаний в парламенте республики.

24 января профильная комиссия парламента Армении одобрила законопроект о присоединении страны к Европейскому союзу. Ожидается, что документ будет внесен в повестку предстоящей «четырехдневки» высшего законодательного органа, которая стартует 11 февраля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Армению от заигрываний с ЕС.

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