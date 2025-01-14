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США и Армения создадут комиссию по стратегическому партнерству

США и Армения подписали документ о создании совместной комиссии по партнерству
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Глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству. Запись мероприятия опубликована на YouTube-канале Госдепартамента.

По словам Мирзояна, документ охватывает укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в сфере обороны, а также расширение контактов между людьми.

Глава МИД Армении добавил, что партнерство обеспечит прочную основу и придаст больше амбиций двустороннему сотрудничеству.

Блинкен добавил, что Ереван также планирует присоединиться к коалиции государств по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (организация запрещена в России).

До этого генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов прокомментировал соглашение о стратегическом партнерстве Армении и США.

Ранее политолог призвал исключить Армению из ОДКБ и ЕАЭС из-за соглашения с США.

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