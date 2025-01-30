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Маск отказался от номинации на Нобелевскую премию мира

Миллиардер Маск сообщил, что ему не нужна Нобелевская премия мира
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск отказался от номинации на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Я не хочу никаких премий», — отметил Маск, комментируя инициативу депутата Европарламента от Словении Бранко Гримса номинировать его на Нобелевскую премию мира.

Накануне сообщалось, что Маск стал номинантом на премию за вклад в защиту свободы слова и прав человека. В качестве подтверждения своих слов, Гримс опубликовал подтверждение Нобелевского института о зачислении Маска в список номинантов.

21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов поддержать выдвижение американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот докажет, что может урегулировать конфликты. Он добавил, что Трампу следует думать не только о том, чтобы «осчастливить» одних лишь американцев.

В ноябре номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира предложил депутат Верховной рады Украины Александр Мережко. По его мнению, американский политик сделал весомый вклад в развитие мира и еще имеет возможность сделать это в будущем.

Ранее Маск допустил скорое исчезновение Европы.

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