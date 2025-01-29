Американского бизнесмена Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс в соцсети X.

Отмечается, Маск стал номинантом на премию за вклад в защиту свободы слова и прав человека. В качестве подтверждения своих слов, Гримс опубликовал подтверждение Нобелевского института о зачислении Маска в список номинантов.

Конкретные примеры дел, которые сделал Маск, для номинации на эту премию, источник не указал.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов поддержать выдвижение американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот докажет, что может урегулировать конфликты. Он добавил, что Трампу следует думать не только о том, чтобы «осчастливить» одних лишь американцев.

В ноябре номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира предложил депутат Верховной рады Украины Александр Мережко. По его мнению, американский политик сделал весомый вклад в развитие мира и еще имеет возможность сделать это в будущем.

Ранее Маск дал пугающий прогноз о будущем человечества.