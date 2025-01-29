Трамп заявил, что США приостановили закупку презервативов для ХАМАС

Соединенные Штаты приостановили выделение десятков миллионов долларов на закупку презервативов для палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме, передает РИА Новости.

«В ходе этого процесса мы выявили и остановили отправку 50 миллионов долларов в Газу для закупки презервативов для ХАМАС», — сказал он.

По словам американского лидера, движение якобы использовало эти изделия в изготовлении бомб.

Он отметил, что Вашингтон также приостановил выделение $45 млн на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в Мьянме. При этом политик назвал эту страну Бирмой (государство носило это название до 1989 года).

Президент выразил мнение, что данная сумма была слишком большой на такие стипендии.

«Вы можете себе представить, куда ушли эти деньги», — заявил он.

На этой неделе суд в США приостановил до 3 февраля решение администрации Трампа заморозить федеральные гранты и займы, а также другие программы финансовой помощи.

24 января стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства.

Ранее на Украине опровергли сообщения о приостановке военной помощи США из-за указа Трампа.