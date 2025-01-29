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Суд в США приостановил решение Трампа заморозить федеральные гранты и займы

Суд в США приостановил до 3 февраля решение Трампа заморозить гранты и займы
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Суд в США приостановил до 3 февраля решение администрации президента Дональда Трампа заморозить федеральные гранты и займы, а также другие программы финансовой помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

В решении судьи окружного суда столичного округа Колумбия Лорен Алихан отмечается, что приостановка вводится для поддержания статус-кво до тех пор, пока не будет вынесено решение по ходатайству истцов.

В документе отмечается, что 28 января несколько коалиций некоммерческих организаций подали иск против руководства административно-бюджетного управления в составе администрации президента США.

По мнению истцов, федеральные гранты и финансирование являются «источником жизненной силы» для многих некоммерческих организаций. Кратковременная пауза в финансировании может лишить людей и сообщества важных услуг, отмечается в документе.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации.

Ранее США не сделали исключение для Украины после остановки помощи другим странам.

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