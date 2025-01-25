На Украине опровергли сообщения о приостановке помощи США из-за указа Трампа

Соединенные Штаты продолжат поставлять украинской стороне военную помощь по ранее принятым программам и пакетам. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко в Telegram-канале ведомства.

«Военная помощь США для Украины продолжается, в частности по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее», — заявил он.

До этого конгрессмены-демократы написали письмо государственному секретарю США Марко Рубио с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам и восстановить финансирование. По их мнению, помощь другим странам является «стратегической инвестицией» для Вашингтона, соответствует нацинтересам и обеспечивает «выживание жителей многих стран, зависящих от поставок помощи».

Накануне Госдепартамент США приостановил большую часть программ иностранной помощи на 90 дней, ссылаясь на один из первых указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом. Заморозка, в том числе, затронет Украину, из распоряжения исключены лишь программы военного финансирования Израиля и Египта.

Ранее глава МИД Словакии назвал последствия отказа Трампа от поддержки Украины.