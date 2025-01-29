В Израиле обеспокоились из-за планов Трампа вывести войска из Сирии

Власти Израиля обеспокоены из-за планов президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии, сообщает агентство Anadolu.
Авторы публикации утверждают, что информацию о намерениях Трампа вывести американский контингент из Сирии израильским коллегам сообщили высокопоставленные чиновники из Белого дома.
«У израильских властей это вызывает серьезное беспокойство», — говорится в материале.
Отмечается, что в Сирии размещены около 2000 американских военных.
До этого эксперт по борьбе с терроризмом Ричард Барретт писал, что боевики ИГИЛ (организация запрещена в России) в Сирии могут выйти из тюрем из-за сокращения помощи США Сирии после прихода к власти в США президента Дональда Трампа.
Также газета The Washington Post писала, что Трамп столкнется со сложной дилеммой военного присутствия в Сирии.
Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».