В Израиле обеспокоились из-за планов Трампа вывести войска из Сирии

Anadolu: Израиль беспокоится по поводу планов Трампа вывести войска из Сирии

Власти Израиля обеспокоены из-за планов президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии, сообщает агентство Anadolu.

Авторы публикации утверждают, что информацию о намерениях Трампа вывести американский контингент из Сирии израильским коллегам сообщили высокопоставленные чиновники из Белого дома.

«У израильских властей это вызывает серьезное беспокойство», — говорится в материале.

Отмечается, что в Сирии размещены около 2000 американских военных.

До этого эксперт по борьбе с терроризмом Ричард Барретт писал, что боевики ИГИЛ (организация запрещена в России) в Сирии могут выйти из тюрем из-за сокращения помощи США Сирии после прихода к власти в США президента Дональда Трампа.

Также газета The Washington Post писала, что Трамп столкнется со сложной дилеммой военного присутствия в Сирии.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».