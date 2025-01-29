В МИД РФ прокомментировали визит российской делегации в Дамаск

Российская делегация провела обстоятельную беседу с главой новой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа, в которой также участвовали члены временного правительства страны. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«В ходе откровенного обсуждения всего комплекса вопросов российско-сирийских отношений на современном переломном этапе было подчеркнуто стремление и впредь выстраивать двустороннее многоплановое сотрудничество на принципах традиционной дружбы и взаимного уважения между Россией и Сирией», — говорится в сообщении МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что российская сторона подтвердила неизменную поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирийской Арабской Республики (САР), а также готовность оказать народу Сирии помощь в посткризисном восстановлении страны.

Кроме того, была отмечена важность решения внутренних проблем самими гражданами Сирии через налаживание устойчивого политического процесса в рамках инклюзивного диалога с участием всего спектра политических сил и этноконфессиональных групп САР.

До этого агентство Sana сообщало, что новое сирийское руководство попросило у российской стороны компенсации для укрепления доверия.

28 января межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии. Заместитель руководителя МИД России Михаил Богданов рассказал, что на встрече присутствовали представители ряда компаний, которые все объяснили сирийскому руководству и выразили готовность продолжать сотрудничество на базе договоренностей.

Ранее в Кремле назвали важный этап в налаживании отношений с новыми властями Сирии.