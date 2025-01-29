Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ прокомментировали визит российской делегации в Дамаск

МИД: Россия и Сирия будут выстраивать двустороннее многоплановое сотрудничество
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Российская делегация провела обстоятельную беседу с главой новой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа, в которой также участвовали члены временного правительства страны. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«В ходе откровенного обсуждения всего комплекса вопросов российско-сирийских отношений на современном переломном этапе было подчеркнуто стремление и впредь выстраивать двустороннее многоплановое сотрудничество на принципах традиционной дружбы и взаимного уважения между Россией и Сирией», — говорится в сообщении МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что российская сторона подтвердила неизменную поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирийской Арабской Республики (САР), а также готовность оказать народу Сирии помощь в посткризисном восстановлении страны.

Кроме того, была отмечена важность решения внутренних проблем самими гражданами Сирии через налаживание устойчивого политического процесса в рамках инклюзивного диалога с участием всего спектра политических сил и этноконфессиональных групп САР.

До этого агентство Sana сообщало, что новое сирийское руководство попросило у российской стороны компенсации для укрепления доверия.

28 января межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии. Заместитель руководителя МИД России Михаил Богданов рассказал, что на встрече присутствовали представители ряда компаний, которые все объяснили сирийскому руководству и выразили готовность продолжать сотрудничество на базе договоренностей.

Ранее в Кремле назвали важный этап в налаживании отношений с новыми властями Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами