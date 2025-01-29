В офисе Зеленского понадеялись на возобновление помощи от США

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты возобновят предоставление финансовой помощи Киеву. Его слова приводит «РБК-Украина».

По его словам, США не смогут доминировать в мире без финансирования большого количества гуманитарных или иных программ влияния. Подоляк выразил надежду, что США «однозначно» вернутся к финансированию Украины. Для этого необходимо спокойно и без эмоций объяснить Вашингтону, насколько это важно, указал он.

Накануне замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук анонсировала консультации с Соединенными Штатами после решения президента Дональда Трампа заморозить финансирование помощи Киеву. Верещук назвала «неожиданной и неприятной новостью» решение Вашингтона о заморозке на 90 дней финансирования проектов Агентства США по международному развитию (USAID).

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации.

Позже газета The Wall Street Journal написала, что США не стали делать исключение для Украины после решения госдепа приостановить предоставление финансовой помощи другим странам.

Ранее на Украине назвали условие поражения Запада в конфликте с Россией.