На Украине назвали условие поражения Запада в конфликте с Россией

Бывший министр финансов Украины заявил, что Россия якобы ведет «необъявленную войну» с Западом, и неспособность союзников Киева признать это делает их поражение «лишь вопросом времени». Его слова приводит Sky News.

Он утверждает, что Москва «все больше подчеркивает», что не видит никаких предпосылок для прекращения огня, и продолжает наращивать производство оружия. Такое развитие событий якобы демонстрирует планы России «по дестабилизации и захвату Запада».

«Западные лидеры упорно пытаются этого не замечать, в какой-то степени подражая поведению своих украинских коллег накануне российского вторжения. <…> Безусловно, Россия не готова воевать с силами объединенной Европы, но у нее есть достаточный потенциал, чтобы противостоять отдельным, даже относительно крупным, странам», — утверждает Данилюк.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине закончатся всего за месяц-полтора, если Запад перестанет поставлять оружие Украине. Президент РФ добавил, что если у западных спонсоров Украины есть желание добиться мира, то путь к этому очень простой. Путин также рассказал, что когда-то посылал и Байдену «соответствующие сигналы» по урегулированию конфликта.

Ранее в Раде призвали не ждать скорого окончания конфликта на Украине.