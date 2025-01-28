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США не сделали исключение для Украины после остановки помощи другим странам

WSJ: США не делают исключение для Украины после остановки помощи другим странам
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Shannon Stapleton/Reuters

В США не стали делать исключение для Украины после решения госдепа приостановить предоставление финансовой помощи другим странам. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Представитель Госдепартамента (Тэмми Брюс – прим. ред.) заявила, что пауза необходима для того, чтобы агентство могло гарантировать эффективность программ иностранной помощи и поддержку программы президента Трампа «Америка прежде всего». Она не ответила на вопросы о том, какие исключения могут быть предоставлены», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, должностные лица США, ответственные за управление программами помощи, «завалили государственный департамент просьбами» об отмене соответствующих мер. Они говорят, что даже временная приостановка помощи зарубежным странам может «стоить жизней».

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации. Не исключено, что поддержки лишится и Украина, хотя в Киеве уже поспешили опровергнуть эти сообщения и заверили, что все договоренности с Вашингтоном в силе.

Ранее сообщалось, что финансируемым США организациям на Украине приказано остановить все проекты и расходы.

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