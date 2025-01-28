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Офис Зеленского анонсировал переговоры с США после остановки помощи Украине

В офисе Зеленского анонсировали переговоры с США из-за прекращения помощи Киеву
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук анонсировала консультации с Соединенными Штатами после решения президента Дональда Трампа заморозить финансирование помощи Киеву. Об этом она написала на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Верещук назвала «неожиданной и неприятной новостью» решение Вашингтона о заморозке на 90 дней финансирования проектов Агентства США по международному развитию (USAID).

«В ближайшее время начнем предметные консультации с нашими американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине», – написала она.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации.

Позже газета The Wall Street Journal написала, что США не стали делать исключение для Украины после решения госдепа приостановить предоставление финансовой помощи другим странам.

Ранее в Раде призвали не ждать скорого окончания конфликта на Украине.

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