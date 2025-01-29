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Зеленский поблагодарил Трампа за «справедливую» критику в отношении России

Зеленский назвал риторику Трампа в отношении России справедливой
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Shannon Stapleton/Reuters

Риторика президента США Дональда Трампа в адрес российского президента Владимира Путина является «справедливой». Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил украинский лидер Владимир Зеленский, оценивая недавнее заявление Трампа о возможных санкциях против Москвы.

«Это именно то, что Путин боится. Ему не нужен сильный Трамп, поддерживающий Украину, поскольку это будет сильная Украина», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что считает риторику Трампа в адрес Путина «справедливой».

Недавно Трамп заявил, что не хотел бы вводить санкции против России, но сделает это, если руководство России не придет к быстрому урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что не желает зла русскому народу, однако готов принимать меры в случае необходимости.

The Hill заявило, что у Трампа нет реальных рычагов давления на Россию и Украину, именно поэтому он обращается к России с ультиматумами и стремится показать, что политика «мира через силу» может привести к окончанию военных действий на Украине. Как Трамп собирается закончить конфликт и что о его политике думают в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил вероятность того, что Трамп введет санкции против России.

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