Политолог заявил, что на Западе скоро поднимут вопрос о легитимности Зеленского

В ближайшее время можно ожидать начала обсуждения на Западе вопроса о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского после заявления президента России Владимира Путина о фактической незаконности пребывания у власти нынешнего главы киевского режима. Об этом в беседе с РИА Новости заявил политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.

«Путин прав, но стоит отметить, что даже если Запад и учитывает фактическую отмену выборов на Украине под предлогом войны, то на деле не поднимает эту тему», — подчеркнул политолог.

По словам Сезера, после того, как президент России в очередной раз обратил внимание на нелегитимность украинского лидера, на Западе стоит ожидать начала дискуссии по поводу законности нахождения Зеленского у власти.

28 января Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявлял, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства.

По его словам, юридически выход из положения есть: указ может отменить председатель Верховной рады. Однако желания закрыть этот вопрос со стороны Киева Москва пока не видит. Без отмены указа Зеленского о запрете переговоров они будут нелегитимными, подчеркнул Путин.

Ранее Путин рассказал о готовности встретиться с Зеленским в 2022 году.