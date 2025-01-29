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Команду Байдена призвали осудить за урон, нанесенный глобальной безопасности

Слуцкий: нужно осудить команду Байдена за урон глобальной безопасности
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Petrov Sergey/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал осудить команду бывшего президента США Джо Байдена за урон, нанесенный глобальной безопасности и международному праву. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Слуцкого, информация от журналиста Такера Карлсона о преступлениях администрации Байдена, как и расследование журналиста Сеймура Херша о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», должны стать предметом тщательного разбирательства со стороны международного сообщества.

«Пора осудить «по совокупности» действия команды 46-го президента США за урон, нанесенный глобальной безопасности, международному праву, суверенитету и независимости десятков государств и народов», — отметил Слуцкий.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль воздерживается от комментариев по поводу якобы подготовки администрацией экс-президента США Джо Байдена покушения на российского лидера Владимира Путина, о чем на днях сообщил американский журналист Такер Карлсон.

Ранее Володин прокомментировал слова Карлсона и отметил, что подготовка покушения на Путина является прямым путем к началу ядерной войны.

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