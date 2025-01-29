Слуцкий: нужно осудить команду Байдена за урон глобальной безопасности

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал осудить команду бывшего президента США Джо Байдена за урон, нанесенный глобальной безопасности и международному праву. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Слуцкого, информация от журналиста Такера Карлсона о преступлениях администрации Байдена, как и расследование журналиста Сеймура Херша о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», должны стать предметом тщательного разбирательства со стороны международного сообщества.

«Пора осудить «по совокупности» действия команды 46-го президента США за урон, нанесенный глобальной безопасности, международному праву, суверенитету и независимости десятков государств и народов», — отметил Слуцкий.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль воздерживается от комментариев по поводу якобы подготовки администрацией экс-президента США Джо Байдена покушения на российского лидера Владимира Путина, о чем на днях сообщил американский журналист Такер Карлсон.

Ранее Володин прокомментировал слова Карлсона и отметил, что подготовка покушения на Путина является прямым путем к началу ядерной войны.