Парламент Словакии не смог открыть сессию по вопросу о доверии правительству Роберта Фицо из-за отсутствия нужного количества депутатов. Об этом пишет портал Dennik N.

До этого национальный совет покинули оппозиционные депутаты, которым не понравился закрытый статус сессии. Они заявили, что попробуют снова вынести Фицо вотум недоверия.

15 января оппозиция в Словакии официально потребовала вынести вопрос о доверии кабмину Фицо на голосование. Депутаты утверждали, что премьер «тащит Словакию куда-то в Москву», а также виноват в проблемах с экономикой и здравоохранением в республике.

Глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявлял, что страна находится на перепутье, а Фицо готовит почву для выхода страны из Евросоюза. Кроме того, оппозиция в Словакии обвинила противников санкций против РФ в госизмене.

Ранее Фицо заявил, что Запад сорвал мирные переговоры по Украине.