Песков ответил на вопрос о подготовке визита Лукашенко в РФ

Песков заявил, что визит Лукашенко в РФ пока не запланирован

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в РФ пока не запланирован. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметили журналисты, Лукашенко пообещал, что его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост главы государства будет в РФ. На этом фоне они поинтересовались у представителя Кремля, начали ли Москва и Минск подготовку к такому визиту.

«Пока в графике нет этого визита», — сказал Песков.

Он добавил, что РФ и Белоруссия имеют очень тесные союзнические отношения. При этом их развитие является неотъемлемой частью повестки дня как белорусского лидера, так и российского президента Владимира Путина.

Выборы главы государства в Белоруссии состоялись 26 января 2025 года, победу на них одержал Лукашенко. По предварительным данным, за действующего президента проголосовали 86,82% избирателей. Ожидается, что окончательные результаты будут обнародованы 3 февраля.

Поздравляя белорусского коллегу с переизбранием, Путин назвал его победу убедительной. Он подчеркнул, что за последнее время Москва и Минск сделали многое для упрочения двусторонних связей, и выразил надежду на продолжение работы в этом направлении.

Ранее в Белоруссии ответили западным странам, критикующим прошедшие в республике президентские выборы.