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В МИД Белоруссии ответили на критику Запада в связи с выборами президента

МИД: критика Западом Белоруссии после выборов ведет к ухудшению отношений
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Критика в адрес Белоруссии стран Запада с использованием «клишированных ярлыков» и санкционных угроз не приведет ни к чему, кроме дальнейшего ухудшения отношений с республикой. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте белорусского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что заявление ЕС других стран о прошедших в Белоруссии выборах президента намеренно искажает факты, не учитывает объективные реалии в республике и мире.

В заявлении говорится, что риторика с угрозами используется на фоне собственных системных проблем, нарастающей внутренней разобщенности, деградации позиций коллективного Запада на международной арене.

«Подобная позиция... не приведет ни к чему, кроме дальнейшего ухудшения отношений с Белоруссией. В свою очередь, их нормализация могла бы быть выгодна прежде всего инициаторам заявления для решения общих для всех проблем в европейском регионе и мире», — добавили в белорусском МИД.

27 января Александр Лукашенко вновь победил на выборах президента Белоруссии. По данным ЦИК, он набрал более 86% голосов. Новый срок станет для него седьмым. С переизбранием Лукашенко поздравили президент РФ Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин и главы ряда стран СНГ. На Западе сочли выборы «фиктивными» и заявили, что у белорусов «не было выбора». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава миссии СНГ заявил, что монополии Запада на оценку выборов «пришел конец».

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Выборы в Белоруссии
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