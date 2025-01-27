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Украине предрекли крах без скорых мирных переговоров

Буданов: без мирных переговоров до лета существование Украины будет под угрозой
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Evgeniy Maloletka/AP

Существование Украины будет под серьезной угрозой, если мирные переговоры по урегулированию конфликта не начнутся до лета 2025 года. Об этом заявил глава Главного управления разведки министерства обороны республики Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), передает издание «Украинская правда».

По мнению Буданова, если до лета переговоры не начнутся, то могут запуститься «очень опасные процессы для самого существования Украины».

По словам собеседника издания, Буданов с такой холодной улыбкой произнес свои слова, что «все переглянулись и замолчали».

На прошлой неделе в СМИ появился так называемый «100-дневный мирный план» президента США Дональда Трампа. Документ, в частности, предусматривает объявление перемирия с 20 апреля по всей линии фронта. Предполагается также, что Украина не войдет в НАТО, вступит в ЕС до 2030 года и откажется от попыток вернуть потерянные территории.

Позднее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп планирует положить конец конфликту на Украине, и это очень важная цель для него.

Ранее Путин заявил о готовности к диалогу с Трампом и переговорам по Украине.

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