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В США виноделы заявили о подготовке к «войне» с Трампом из-за миграционной политики

San Francisco Chronicle: виноделы Калифорнии готовятся к «войне» с Трампом
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Производители вин в штате Калифорния «готовятся к войне» с администрацией президента США Дональда Трампа из-за ужесточения миграционной политики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету San Francisco Chronicle.

По данным издания, усилия Трампа по депортации мигрантов могут вызвать проблемы в винодельческой промышленности в Калифорнии. Кроме того, от действий президента может пострадать продовольственная система, гостиничный бизнес и другие сферы.

В долине Напа, одной из самых больших виноградарских зон штата, порядка 73% мигрантов являются работниками сельскохозяйственной отрасли.

«Люди очень напуганы. Такое ощущение, что мы готовимся к войне», — говорится в статье.

В публикации отмечается, что массовая депортация мигрантов может привести к нехватке рабочей силы. Представители индустрии заявили, что будут защищать сотрудников.

До этого в американском Нью-Йорке начались масштабные рейды против мигрантов.

27 января новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон предоставит все необходимые ресурсы для контроля границы между США и Мексикой, включая дополнительные войска. Трамп же отметил, что хочет закончить строительство стены на мексиканской границе.

Ранее в Белом доме объяснили, что нужно властям для депортации всех нелегалов из США.

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