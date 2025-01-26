В Белом доме объяснили, что нужно властям для депортации всех нелегалов из США

Успех вводимых президентом США Дональдом Трампом мер по массовой депортации мигрантов из страны будет зависеть от конгресса, заявил куратор Белого дома по вопросам безопасности границ Том Хоман. Об этом сообщает ABC News.

По его словам, администрация президента США сможет сделать то, что в их силах, с теми деньгами, которые у них есть. Белый дом постарается быть эффективным в вопросе депортации мигрантов, но чем больше будет денег, тем большего получится добиться, добавил Хоман.

Он отметил, что Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) не имеет достаточного финансирования от конгресса для задержания всех нелегальных иммигрантов, которых новая американская администрация хотела бы задержать.

В декабре сообщалось, что администрация Трампа рассматривает вариант использования военных баз США для содержания и депортации мигрантов-нелегалов. Хоман тогда называл американские вооруженные силы «множителем сил», который необходим для массовой высылки нелегалов с территории страны.

Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США, а также депортировать миллионы мигрантов. Трамп также заявил, что введет режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направит туда войска.

Администрация Трампа уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его предшественником Джо Байденом. Программа предписывает просителям убежища ждать решение по их делам в Мексике, а не в США.

Ранее первые самолеты с нелегальными мигранты прибыли из США в Гватемалу.