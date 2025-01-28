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В Нью-Йорке начались анонсированные Трампом рейды против мигрантов

WP: в Нью-Йорке начались масштабные рейды против мигрантов
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Andres Kudacki/AP

В американском Нью-Йорке проходят масштабные рейды против мигрантов, анонсированные администрацией Дональда Трампа. Об этом пишет Washington Post.

«Иммиграционные офицеры и федеральные агенты провели рейды в городе, где каждый третий житель родился за границей», — говорится в материале.

По информации издания, федералы задерживают мигрантов в районах, где ограничено взаимодействие местных властей с центром. Отмечается, что силовики ищут преступников, однако могут ловить и нелегалов.

Впоследствии иностранцев депортируют.

27 января новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон предоставит все необходимые ресурсы для контроля границы между США и Мексикой, включая дополнительные войска. Трамп же отметил, что хочет закончить строительство стены на мексиканской границе.

Ранее плачущей из-за указа Трампа о депортации Селене Гомес предложили уехать в Мексику.

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