Министр обороны США пообещал дать ресурсы для контроля над границей с Мексикой

Пентагон предоставит все необходимые ресурсы для контроля границы между США и Мексикой, включая дополнительные войска. Об этом заявил новый министр обороны США Пит Хегсет, передает ТАСС.

«Все, что необходимо на границе, будет предоставлено», — заявил он.

Таким образом новый министр обороны США ответил на вопрос журналистов о том, намерен ли Пентагон отправить на границу дополнительные войска.

Президент США Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США, а также депортировать миллионы мигрантов. Трамп также заявил, что введет режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направит туда войска.

Администрация Трампа уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его предшественником Джо Байденом.

В настоящее время на границе США и Мексики застряли 5 тысяч россиян. Всего в стихийном лагере беженцев возле американской границы находятся около 26 тысяч граждан стран СНГ.

Ранее в Белом доме объяснили, что нужно властям для депортации всех нелегалов из США.