Жители Гренландии отвергли идею Трампа о присоединении к США

Подавляющее большинство жителей Гренландии (85%) выступили против присоединения острова к США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Verian по запросу датской газеты Berlingske и издания Sermitsiaq.

Согласно результатам проведенного опроса, лишь 6% высказались за вхождение Дании в состав США. При этом 9% респондентов затруднились с ответом.

Всего в опросе приняли участие 497 человек старше 18 лет. Степень погрешности не приводится.

28 января министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что президент США Дональд Трамп не получит Гренландию.

25 января газета Financial Times писала, что телефонный разговор президента Трампа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, состоявшийся на прошлой неделе, прошел ужасно. По данным журналистов, американский лидер настаивал на серьезности своих намерений по поводу присоединения Гренландии, несмотря на отказ Дании продать или передать остров.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Гренландии заявил, что жители острова не хотят быть американцами.