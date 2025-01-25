«Очень трудный разговор». Трамп по телефону потребовал от премьера Дании отдать Гренландию

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с премьером Дании Метте Фредериксен на прошлой неделе подогрел дипломатический накал вокруг Гренландии. Несмотря на решительный отказ Копенгагена, Трамп вновь настаивал на присоединении острова к США. В ответ на предложение Дании расширить сотрудничество в арктическом регионе американский лидер вновь подчеркнул стратегическую важность Гренландии для безопасности США.

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и премьера Дании Метте Фредериксен, состоявшийся на прошлой неделе, «прошел ужасно». Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на пять нынешних и бывших европейских чиновников. Трамп, по их словам, настаивал на серьезности своих намерений по поводу присоединения Гренландии к США, несмотря на категоричный отказ Дании продать или передать остров.

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«Трамп был очень тверд. Это было как холодный душ. Раньше было трудно воспринимать его слова всерьез. Но теперь я действительно думаю, что все серьезно и потенциально очень опасно», — сказал один из чиновников.

Другой чиновник добавил:

«С их намерениями все ясно. Американцы хотят Гренландию. Датчане теперь — в режиме кризиса. Датчане крайне шокированы».

Несмотря на попытки Фредериксен предложить расширение сотрудничества в вопросах военных баз и добычи полезных ископаемых, Трамп продолжил настаивать на своем.

«Это был очень трудный разговор. Он пригрозил конкретными мерами против Дании, такими как точечные тарифы», — сказал бывший датский чиновник.

В офисе премьера Дании заявили, что там «не признают интерпретацию этого разговора, которую предоставили анонимные источники».

По версии официального Копенгагена, Метте Фредериксен в разговоре с Трампом подчеркнула, что Гренландия не продается, и заявила, что жители острова должны сами решать свою судьбу:

«Фредериксен сказала по телефону Трампу, что жители Гренландии будут сами решать свое будущее, а Копенгаген желает сделать больше для усиления безопасности в Арктике».

В разговоре с Фредериксен Дональд Трамп ясно выразил свою позицию относительно стратегического значения Гренландии для США, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз:

«Президент Трамп ясно дал понять, что безопасность Гренландии важна для Соединенных Штатов, поскольку Китай и Россия вкладывают значительные инвестиции в регион Арктики».

По его словам, США заинтересованы не только в защите своих интересов в этом регионе, но и в «сотрудничестве с Гренландией с целью гарантировать взаимное процветание обеих наций».

Премьер Гренландии Муте Эгеде заявлял ранее, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США. В то же время, он выразил готовность к сотрудничеству с администрацией Трампа.

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Интерес Трампа к Гренландии не нов — он высказывал подобные идеи еще в 2019 году, когда в его администрации обсуждали возможность покупки острова. Это предложение тогда вызвало серьезную критику и недоумение, в том числе со стороны Дании, которая категорически отвергла эту идею. Однако после победы на выборах в 2024 году Трамп вновь вернулся к обсуждению этого вопроса.

История вопроса

Гренландия — крупнейший остров на Земле, расположенный между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами, с площадью более 2,1 млн квадратных километров. Наибольший населенный пункт — Нуук, в котором проживает около 18 тыс. человек. Примерно 90% населения составляют гренландские эскимосы, а остальные 10% — датчане и другие европейцы.

Колонизация острова Данией началась в начале XVIII века, и до 1979 года Гренландия оставалась колонией, пока не получила самоуправление и парламент. В 2009 году было подписано соглашение с Данией, согласно которому Гренландия получила право на независимость после проведения референдума.

Идея приобретения Гренландии рассматривалась США еще до президентства Дональда Трампа. В 1867 году конгресс отклонил проект покупки, а в 1946 году США предложили Дании $100 млн за остров, но получили отказ.