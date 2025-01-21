Премьер Гренландии заявил, что жители острова не хотят быть американцами

Жители Гренландии не хотят быть американцами. Об этом заявил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, передает издание The Local.

«Мы гренландцы. Мы не хотим быть американцами. Мы также не хотим быть датчанами. Будущее Гренландии будет решаться Гренландией», — сказал он.

Эгеде подчеркнул, что в настоящий момент Гренландия находится в «сложной ситуацией».

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Гренландия — автономная территория (провинция), входящая в Датское королевство. Гренландия стала датской колонией в 1814 году и была признана частью Датского королевства с 1953 года новой редакцией датской конституции. В 1973 Гренландия вступила в Европейское экономическое сообщество вместе с Данией.

Ранее Трамп вызвал панику в Дании из-за слов о Гренландии.