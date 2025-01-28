В МИД Дании заявили, что Гренландия не достанется Трампу

Президент США Дональд Трамп не получит Гренландию. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, пишет датская газета Ekstra Bladet.

«Трамп не получит Гренландию. Жители Гренландии — это народ, в том числе с точки зрения международного права. Он защищен международным законодательством и уставом ООН», — сказал глава МИД.

В любом случае, судьбу острова должны определять его жители, отметил Расмуссен.

25 января газета Financial Times писала, что телефонный разговор президента Трампа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, состоявшийся на прошлой неделе, прошел ужасно. По данным журналистов, американский лидер настаивал на серьезности своих намерений по поводу присоединения Гренландии, несмотря на отказ Дании продать или передать остров.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Гренландии заявил, что жители острова не хотят быть американцами.