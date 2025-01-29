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Бывший американский разведчик призвал демонтировать Польшу вместо «Северных потоков»

Экс-разведчик США Риттер призвал демонтировать Польшу вместо «Северных потоков»
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Андрей Бортко/РИА Новости

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер призвал демонтировать Польшу вместо газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Таким образом Риттер прокомментировал предложение президента Польши Анджея Дуды демонтировать газопроводы ради безопасности Европы, стран Центральной Азии и самой Польши.

«Польшу следует демонтировать, чтобы у соседей не возникло соблазна в очередной раз пройтись маршем по ее территории», — отметил Риттер.

В ноябре 2024 года польский лидер заявлял об опасении, что Германия сможет договориться с Россией о возобновлении работы «Северного потока». Дуда отмечал, что власти Польши выступают против такого решения. По его мнению, соглашение между РФ и Германией могло быть заключено в ходе телефонных переговоров между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в бундестаге заявили, что Германии нужны российские нефть и газ.

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