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ООН сокращает гуманитарные миссии из-за решения Трампа

ООН сокращает гуманитарные миссии из-за решения Трампа приостановить помощь
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Постпредство России при ООН

Организация Объединенных Наций (ООН) начала сокращать гуманитарные миссии из-за решения президента США Дональда Трампа приостановить все программы помощи за рубежом на 90 дней. Об этом пишет The Guardian.

Так, по данным издания, глава агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) разослал сотрудникам по почте письмо с приказом ограничить расходы, отказаться от всех международных перевозок и на 90 дней заморозить новые закупки. УВКБ ООН администрирует оказание помощи 122 млн беженцев в 136 странах мира.

США являются главными спонсорами ООН — на них приходится 22% бюджета организации. При этом сейчас долг Вашингтона перед организацией составляет $2,8 млрд.

До этого суд в США приостановил до 3 февраля решение Трампа заморозить гранты и займы, а также другие программы финансовой помощи.

28 января несколько коалиций некоммерческих организаций подали иск против руководства административно-бюджетного управления в составе администрации президента США.

По мнению истцов, федеральные гранты и финансирование являются «источником жизненной силы» для многих некоммерческих организаций. Кратковременная пауза в финансировании может лишить людей и сообщества важных услуг, отмечается в документе.

Ранее постпредство России обвинило США в подрыве авторитета Совбеза ООН.

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