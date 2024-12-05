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Постпредство России обвинило США в подрыве авторитета Совбеза ООН

Полянский обвинил США в подрыве авторитета Совета Безопасности ООН

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Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что председательство США в Совете Безопасности ООН сопровождают процедурные нарушения и манипуляции. Его слова приводит ТАСС.

«Первая неделя американского председательства СБ отмечена такими грубыми процедурными нарушениями и топорными манипуляциями», — заявил он.

По его словам, США даже не пытаются создать иллюзию соблюдения правил игры Совбеза.

Он отметил, что уходящая американская администрация преследует цель «напоследок застолбить на площадке ООН свои идеологические приоритеты».

2 декабря Полянский заявил, что Россия заблокировала разработанный США проект программы работы Совета Безопасности ООН на декабрь из-за отказа Вашингтона исключить из него заседание по Украине. В начале ноября Москва не дала принять лондонскую программу работы, поскольку в проект включили заседание по Украине. Полянский отмечал, что программа должна содержать заседания в соответствии с мандатно-отчетным циклом Совбеза ООН, а Украина не относится к подобным вопросам.

Председательство в Совбезе ООН переходит ежемесячно между государствами-членами Совета в алфавитном порядке по английскому названию стран. 1 декабря председательство в СБ ООН на месяц перешло к США.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН проводит срочное заседание по ситуации в Сирии.

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