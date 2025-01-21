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В ООН раскрыли размер долга США перед организацией

Хак сообщил, что общий размер долга США перед ООН составляет $2,8 млрд
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Общий размер долга США перед ООН достиг $2,8 млрд. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель постоянного представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, сообщает ТАСС.

«Если учитывать регулярный бюджет, бюджет на миротворческие миссии и на трибуналы, то общая сумма составляет $2,8 млрд», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Хака, $1,5 млрд из данной суммы Соединенные Штаты должны внести в регулярный бюджет ООН.

20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.

Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ второй раз. В 2020 году президент США посчитал, что организация неверно действовала во время пандемии коронавируса.

До этого РИА Новости со ссылкой на данные американского минфина сообщило, что государственный долг Соединенных Штатов в середине января достиг отметки в $36,174 трлн.

Ранее Небензя рассказал, как США воспринимают ООН.

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