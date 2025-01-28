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Зеленский прокомментировал остановку финансирования программ USAID на Украине

Зеленский: на Украине по линии USAID приостановлены гуманитарные программы
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Kevin Lamarque/Reuters

На Украине по линии Агентства США по международному развитию (USAID) приостановлены гуманитарные программы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сегодня поручил чиновникам дать отчет о программах американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Это гуманитарные программы», — отметил он.

Зеленский рассказал, что поддержка программам оказывалась «не через правительство Украины, а непосредственно через наши общины, через разные организации». По его словам, наиболее «критичным» из них планируется найти источник финансирования.

«Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть обсудим с европейцами и американцами», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что программы касались «многих сфер»: в частности, связи, цифровизации, школ и больниц.

28 января замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук анонсировала консультации с Соединенными Штатами после решения президента Дональда Трампа заморозить финансирование помощи Киеву. Она назвала «неожиданной и неприятной новостью» решение Вашингтона о заморозке на 90 дней финансирования проектов Агентства США по международному развитию (USAID).

До этого агентство Reuters со ссылкой на информированный источник писало, что USAID заморозило проекты, направленные на поддержку Киева. Офицерам организации, ответственным за проекты на Украине, было приказано остановить всю работу.

Ранее американцы высказались против помощи Украине.

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