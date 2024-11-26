Американцы высказались против помощи Украине

Более половины американцев (51%) считают, что США должны прекратить военную и финансовую помощь Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала CBS и компании YouGov, передает The Washington Examiner.

Согласно исследованию, 51% респондентов в Соединенных Штатах считают, что США не должны «отправлять оружие и военную помощь Украине». За продолжение политики администрации действующего президента Джо Байдена по Украине высказались 49% американцев.

Как пишет Washington Examiner, результаты свидетельствуют о политическом расколе в стране относительно поддержки Киева. По данным издания, «жители Соединенных Штатов, похоже, устали от отправки военной помощи Украине».

До этого газета The Washington Post писала, что Украина надеется, что избранный президент США Дональд Трамп поможет отразить наступление России.

Как пишет газета, в Киеве до сих пор есть надежды на то, что Трамп поможет закончить войну способом, который Украина сочтет «справедливым».

Опрос был проведен среди 2232 взрослых американцев в период с 19 по 22 ноября 2024 года. Погрешность исследования составила 2,3%.

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