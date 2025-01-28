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Путину показали новую Lada

Путину на «АвтоВАЗе» продемонстрировали предсерийный автомобиль Lada Iskra

Президент России Владимир Путин во время визита на завод «АвтоВАЗ» в Тольятти Самарской области осмотрел новинку концерна – предсерийный автомобиль Lada Iskra. Об этом сообщает РИА Новости.

Главе государства показали машину в разных кузовах и цветах — красном, белом и синем. Он открыл дверь красного седана и заглянул в салон, однако не стал садиться в автомобиль.

28 января Путин приехал на производственную площадку «АвтоВАЗа» в Тольятти. Помимо посещения этого предприятия, российский лидер также совершит визит в научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара».

До этого стало известно, что Lada Iskra будет предлагаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель «АвтоВАЗа» получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Начало производства и продаж Lada Iskra запланировано на весну 2025 года.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta получила новую коробку передач.

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