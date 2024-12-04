Путин назвал ошибкой уход Volkswagen с российского рынка

Президент России Владимир Путин назвал ошибкой уход немецкого автоконцерна Volkswagen с российского рынка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Путин заявил, что Volkswagen напрасно ушел из России, он упустил прибыль, это стало ошибкой», — отмечается в сообщении агентства.

Такое заявление президент России сделал во время своего выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Зачем Volkswagen ушел с российского рынка? Не только бы здесь работал, не только бы продавал свою продукцию даже в условиях высокого уровня локализации этой продукции, а еще и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку», — приводит ТАСС слова Путина.

Также глава государства отметил, что автопром и машиностроение в России растут опережающими темпами.

До этого глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что автокредиты стали почти недоступными для россиян. На продажи автомобилей оказывают негативное влияние рост ключевой ставки, курса доллара и ужесточение условий кредитования, уточнил он.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» может пересмотреть производственный план на 2025 год.